«Секретная военная игра»: армия США проведёт учения против РФ и КНР

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Вооружённые силы Соединённых Штатов летом проведут виртуальные учения по противодействию Китаю и России. Они будут выполнены в виде участия в «секретной военной игре».

Сотни командующих и военнослужащих американской армии примут участие в этой компьютерной игре. Командовать учениями будет председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли, а отчёт он предоставит лично главе Пентагона Ллойду Остину, передаёт CNN со ссылкой на источники в американском Минобороны.

Названия стран-противников в программе будут вымышленными, однако основная цель проведения мероприятия — отработка действий военных США при агрессии и непредвиденных поступках со стороны Москвы или Пекина. Участников поставят в условия глобального кризиса и им придётся постоянно подстраиваться под меняющиеся условия.

Пентагон намерен таким образом подготовить военных к кибератакам России, продвижению войск РФ в Балтийском регионе, дальнейшей милитаризации Арктики, а также демонстрации КНР силы в Южно-Китайском море или вторжения на Тайвань.

Источник из числа бывших сотрудников американского Минобороны рассказал, что предыдущие подобные учения заканчивались поражением США и их союзников.

Как писал ранее NEWS.ru, с 16 по 19 марта в Крыму прошли масштабные учения десантников. На полуостров были переброшены десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского гвардейского соединения ВДВ. В учениях на военном полигоне Опук в восточной части Крыма было задействовано более двух тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, самолёты и вертолёты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации.