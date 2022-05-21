Секретная служба США подтвердила высылку охранников Байдена из Сеула

Двух сотрудников секретной службы президента США Джо Байдена выслали из Южной Кореи после «инцидента во внеслужебное время» в Сеуле. Происшествие случилось в ходе азиатского турне американского лидера, пишет Politico.

Информацию о том, что двое её сотрудников были «отправлены в административный отпуск», подтвердила Секретная служба США. Начальник отдела коммуникационной службы Энтони Гульельми сообщил, что ведомство информировано «об инциденте во внеслужебное время с участием двух сотрудников, который может представлять собой потенциальные нарушения политики».

Эти лица будут немедленно возвращены на свои места службы и отправлены в административный отпуск. Это никак не повлияло на предстоящую поездку [Джо Байдена], — заявил Гульельми.

Накануне агентство Reuters сообщило, что член группы безопасности Байдена был арестован в Сеуле за день до прибытия своего президента. Его обвинили в нападение в пьяном виде на местного жителя.

Ранее сообщалось, что один из охранников американского лидера толкнул таксиста в ходе конфликта у сеульской гостиницы 19 мая, где должен был остановиться Байден. Американские телеканалы отмечают, что оба агента были пьяны.