Херш назвал условие участия США в боевых действиях на Украине Сеймур Херш: США могут вмешаться в конфликт на Украине при перспективе поражения Киева

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Вашингтон рассматривает возможность прямого вмешательства в конфликт на Украине, предположил известный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью РИА Новости. По его мнению, такой сценарий возможен, если Киев будет на грани поражения.

В этом случае США могут прикрыть свои действия тем, что наступательные действия проводит НАТО, а не Вашингтон. Херш выразил сомнение в готовности США к такому конфликту, отметив, что Россия еще не использовала свои основные силы в СВО.

По мнению американского политика, представителя Демократической партии, кандидата на пост губернатора от штата Кентукки Джеффри Янга, ввод войск НАТО на Украине способен привести к началу третьей мировой войны. Он подчеркнул, что Западу стоит подумать, прежде чем предпринимать что-либо подобное.

Ранее писали, что попытка ВСУ при поддержке американцев наступать на Крым обернется катастрофой для Европы. Обозреватель Asia Times Стивен Брайен считает, что весеннее наступление спланировано не в Киеве, а в Вашингтоне. Как подчеркнул публицист, прямое участие ВВС США или НАТО может вылиться в полномасштабную войну России с Североатлантическим альянсом. Брайен напомнил, что в Киеве очень часто говорят о том, чтобы захватить Крым.