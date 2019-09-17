Житель американского штата Калифорния скончался от тяжёлой лёгочной травмы, связанной с курением электронных сигарет.
Умершему резиденту округа Тулар было более 40 лет, его личность не раскрывается. Последние недели он проходил лечение, однако спасти его не удалось, сообщает
Этот случай смерти человека, пользовавшегося вейпами, стал седьмым подобным в Соединённых Штатах.
В августе десятки американцев были госпитализированы после курения электронных сигарет. У всех пациентов наблюдались проблемы с дыханием. Также в Штатах был зафиксирован первый случай смерти в результате заболевания, вызванного использованием вейпа. Сан-Франциско стал первым американским городом, решившим ввести запрет на использование электронных сигарет.
Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество. 11 сентября американский лидер Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление, писал News.ru.