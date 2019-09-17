https://static.news.ru/photo/a96e33ca-d948-11e9-92e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/Global Look Press

Житель американского штата Калифорния скончался от тяжёлой лёгочной травмы, связанной с курением электронных сигарет.

Умершему резиденту округа Тулар было более 40 лет, его личность не раскрывается. Последние недели он проходил лечение, однако спасти его не удалось, сообщает Los Angeles Times .

Этот случай смерти человека, пользовавшегося вейпами, стал седьмым подобным в Соединённых Штатах.

В августе десятки американцев были госпитализированы после курения электронных сигарет. У всех пациентов наблюдались проблемы с дыханием. Также в Штатах был зафиксирован первый случай смерти в результате заболевания, вызванного использованием вейпа. Сан-Франциско стал первым американским городом, решившим ввести запрет на использование электронных сигарет.

Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество. 11 сентября американский лидер Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление, писал News.ru.