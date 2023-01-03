ScreenGeek: «Гарри Поттера» переснимут с новыми актерами

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Кинокомпания Warner Bros. Discovery планирует переснять фильмы о волшебнике Гарри Поттере с новым актерским составом, сообщает портал ScreenGeek со ссылкой на инсайдеров. Первая часть обновленной саги, согласно информации источников, может выйти через три — пять лет.

В настоящий момент проект находится на ранней стадии разработки. Другие подробности о перезапуске не сообщаются.

В ноябре стало известно, что киностудия Warner Bros. запретила показывать свои фильмы телеканалам холдинга «Национальная медиагруппа». В частности, речь идет о фильмах о Гарри Поттере, Годзилле и героях вселенной комиксов DC, которые долгое время собирали наибольшие рейтинги в новогодние праздники. Как рассказал источник из СТС, у телеканала еще с октября отсутствует библиотека фильмов мейджора. При этом отмечается, что лицензионные соглашения должны были действовать еще как минимум полтора года.

Православные активисты из движения «Сорок сороков» ранее потребовали от министра культуры РФ Ольги Любимовой запретить «Гарри Поттера» в России из-за якобы содержащейся в книгах пропаганды колдовства и сатанизма. NEWS.ru разбирался, чем одна из лучших детских историй современности не угодила православным активистам и что об этом думают эксперты.