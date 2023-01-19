СБУ убила переговорщика, заподозрив его в шпионаже в пользу России WSJ: СБУ застрелила переговорщика Киреева из-за подозрения в шпионаже в пользу России

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Убийство бизнесмена и члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева совершили сотрудники Служба безопасности Украины, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник в СБУ. Его убили из-за подозрений в шпионаже в пользу России.

Киреева застрелили в марте при задержании в центре Киева. Он направлялся в Белоруссию в сопровождении личной охраны. Однако помочь при задержании и последующем убийстве охрана не сумела. Предполагается, что Киреев отдал им приказ не вмешиваться.

Несмотря на подозрения в шпионаже и убийстве, Киреева похоронили с военными почестями.

Как отмечается, именно Киреев сыграл решающую роль в событиях накануне начала спецоперации. Якобы 23 февраля 2022 года Киреев передал Буданову информацию о том, что президент России Владимир Путин отдал приказ начать спецоперацию. По словам Буданова, если бы не эта информация, российским войскам удалось бы взять Киев.

В то же время Главное управление разведки Минобороны Украины после смерти Киреева заявило, что он погиб при выполнении специальной задачи.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 28 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что сторонам удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Во время второго раунда переговоров стороны договорились организовать так называемые зелёные коридоры для вывода мирного населения.