Сбой в системе оставил сотни тысяч американцев без электрокаров Tesla Reuters: Tesla отозвала 200 тысяч машин из-за сбоя в системе заднего вида

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский автопроизводитель Tesla решил отозвать порядка 200 тысяч автомобилей серий S, X и Y из-за сбоя программного обеспечения, который привел к нарушениям в работе системы заднего вида, пишет Reuters, ссылаясь на данные Национального управления безопасности дорожного движения США. Согласно данным ведомства, компания уже выпустила обновление ПО, призванное решить проблемы. По состоянию на 22 января Tesla выявила 81 претензию по гарантии с соответствующей проблемой.

Неисправность системы заднего вида, вызванная нестабильностью программного обеспечения, может ухудшить видимость водителя и увеличить риск аварии, — уточнил регулятор.

Ранее уже сообщалось о решении Tesla отозвать в Китае более 1,6 млн электрокаров. Концерн принял соответствующее решение из-за неполадок с системой помощи водителю. Согласно заявлению ведомства, речь идет о моделях Model S, Model X, а также Model 3 и Model Y, которые были собраны на конвейерах в Китае.

Отзыв затронул транспортные средства, произведенные в период с 26 августа 2014 года по 20 декабря 2023 года. Программное обеспечение будет обновлено дистанционно, поэтому водителям необязательно приезжать в мастерскую. В качестве альтернативы им предложат бесплатно посетить локальные сервисные центры.