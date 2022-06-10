Сатановский назвал «кукареканьем» слова Байдена о демократическом полушарии

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Политолог Евгений Сатановский назвал «кукареканьем» словам президента США Джо Байдена, который заявил, что Западное полушарие планеты опережает по числу демократий «все остальные полушария». Он также напомнил, что рядом со Штатами находится Гаити, где установилась старейшая демократия на всем континенте. При этом через Атлантический океан расположилось второе демократическое государство — Либерия, пишет «ПолитЭксперт».

Оба государства — жуткие, с кровавой историей, людоедским настоящим и без какого-либо внятного будущего, зато они демократии. А что делать, если больше хвастаться нечем? Тогда объявляешь свою страну центром вселенной, ее строй — венцом развития человечества и всем об этом рассказываешь. Если кукарекать достаточно долго и громко, есть шанс, что некоторые в это поверят, — высказался Сатановский.

Он также высмеял Байдена за то, что тот иногда произносит «странные вещи». Политолог считает, что именно так, по мнению американского лидера, демократия проявляется в действии. Сатановский также пошутил о «звездах и полосах» в голове у Байдена, проведя ассоциацию с флагом США.

Флаг Соединенных Штатов не случайно зовут «звезды и полосы», там еще где-то, в каком-то закоулке президентского сознания, полсотни звезд должно болтаться — по числу отдельных штатов, — посмеялся политолог.

Ранее ведущий Fox News Грег Гатфелд предположил, что президент США может уйти в отставку до окончания срока своих полномочий, поскольку его рейтинг продолжает падать на фоне роста цен на топливо и других социально-экономических проблем в стране. Гатфелд также припомнил жалобы Байдена на сотрудников его администрации, которые якобы переиначивают его высказывания, что и приводит к падению его рейтинга.