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Американский сантехник Джеймс Андерсон с 2017 года помогает пожилым людям и инвалидам в вопросах экстренного ремонта. Благодаря помощи 91-летнему раковому больному мужчина смог привлечь пожертвования и организовать работу собственного благотворительного фонда.

Андерсон бесплатно отремонтировал пенсионеру сантехнику. Оценившие его доброту американцы направили мастеру более $99 тысяч. Теперь мужчина может помогать пожилым людям по всей стране, передаёт «Ридус».

Ранее News.ru писал, что сейм Польши принял закон, обязывающий магазины отдавать непроданную продукцию на социальные нужды малоимущим слоям населения. Речь идёт о продуктах «нетоварного» вида и тех, у которых истекает срок годности.

 

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