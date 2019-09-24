https://static.news.ru/photo/a3889b28-def0-11e9-ae1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NielsDK/imageBROKER.com/Global Look Press

Американский сантехник Джеймс Андерсон с 2017 года помогает пожилым людям и инвалидам в вопросах экстренного ремонта. Благодаря помощи 91-летнему раковому больному мужчина смог привлечь пожертвования и организовать работу собственного благотворительного фонда.

Андерсон бесплатно отремонтировал пенсионеру сантехнику. Оценившие его доброту американцы направили мастеру более $99 тысяч. Теперь мужчина может помогать пожилым людям по всей стране, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что сейм Польши принял закон, обязывающий магазины отдавать непроданную продукцию на социальные нужды малоимущим слоям населения. Речь идёт о продуктах «нетоварного» вида и тех, у которых истекает срок годности.