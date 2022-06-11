Санта Клаус зарегистрировался на выборы в Конгресс США

Фото: Shutterstock

Конгресс США

В Соединенных штатах в 2022 году пройдут выборы за место в Нижней палате Конгресса и одним из потенциальных кандидатов на государственную должность стал Санта Клаус, передает CNN. Отмечается, что у него есть реальная предвыборная программа и в выборах кандидат участвует не ради забавы.

Его реальные инициалы — Санта Клаус — указаны в списке кандидатов на выборы в Конгресс. Клаус идентифицирует себя как демократический социалист. По его словам, кандидат поддерживает право на аборты и является защитником окружающей среды.

Он поддерживает политику по охране окружающей среды, которая нацелена на защиту Арктического национального заповедника дикой природы.

Кандидат в конгрессмены ранее работал в Департаменте полиции Нью-Йорка, тогда его официальное имя было Томас Патрик О’Конор. Сменить инициалы мужчина решил после того, как стал играть роль Санта-Клауса на праздниках.

Ранее пассажир в костюме клоуна спровоцировал массовую драку во время путешествия на британском круизном лайнере по фьордам Норвегии. В результате серьёзно пострадал один человек из персонала судна, пытавшийся разнять потасовку, и ещё несколько туристов.