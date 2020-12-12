Санта-Клаус и эльф задержали автоугонщиков в США

Правоохранители, переодетые в Санта-Клауса и эльфа, предотвратили попытку угона автомобиля с парковки ТЦ в американском городе Риверсайд, расположенном в штате Калифорния.
Полицейские дежурили у торгового центра, выслеживая группу магазинных воришек, и неожиданно стали свидетелями, как трое злоумышленников пытаются угнать автомобиль Honda CR-V,
Местный департамент полиции опубликовал видео, на котором виден момент задержания угонщиков. На кадрах видно, как полицейский, переодетый в эльфа, держит под прицелом одного из злоумышленников. Правоохранители отметили, что третьему преступнику удалось скрыться, но его личность уже была установлена.
Как сообщал NEWS.ru, группа неизвестных злоумышленников в шапках Санта-Клауса и масках разгромила несколько питейных заведений в украинском Мариуполе.
В Сети появилось видео нападений, озаглавленное как «Новогодняя сказка от Национальных дружин». Ролик начинается с голоса ребёнка за кадром, который, обращаясь к святому Николаю, просит закрыть «наливайки», чтобы его отец бросил пить и больше времени проводил с семьёй.