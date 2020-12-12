Санта-Клаус и эльф задержали автоугонщиков в США

Фото: Кадр из видео/Riverside Police Department/youtube.com

Житель города Элирия (штат Огайо) случайно застрелил во время охоты сына, приняв его за оленя. Против него не выдвинули обвинений, поскольку убийство произошло по вине молодого человека, нарушившего правила безопасности.

Как сообщает газета The Columbus Dispatch, 63-летний Брэдли Смит отправился с 28-летним сыном Эндрю и приятелями на охоту. Все они, кроме Эндрю, были опытными охотниками и более 20 лет регулярно...