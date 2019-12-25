https://static.news.ru/photo/240252a0-26ed-11ea-b1db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

Власти США выдали Санта-Клаусу и его оленям разрешение на въезд на территорию страны во время празднования Рождества.

По данным американского Минсельхоза и службы Инспекции здоровья животных и растений, документ позволит им въезжать и выезжать из Соединённых Штатов в период с 19:00 24 декабря до 07:00 часов 25 декабря через любой пограничный порт.

При растущем населении планеты у мистера Клауса будет самое напряжённое Рождество на свете. В USDA мы хотим убедиться, что не мешаем важной работе мистера Клауса по распространению рождественских подарков для всех, — отметил министр сельского хозяйства Сонни Пердью.

Он добавил, что «лёгкость въезда в США для мистера Клауса» обеспечит детей по всей стране, в том числе его 14 внуков, хорошим настроением и духом праздника.

Всех оленей проверили ветеринары. У одного из них по имени Рудольф тест на «синдром красного носа» дал положительный результат, однако выяснилось, что для него это обычное явление.

Как писал NEWS.ru, ранее Объединённое командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД) сообщило о том, что в преддверии Рождества Санта-Клаус вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки. Россия стала первой страной, где побывал волшебник, он посетил сёла Новое Чаплино и Лорино на Чукотке, а также Магадан и Петропавловск-Камчатский, а затем направился на юг. Сейчас Санта летит на волшебных санях из Окленда в Гисборн в Новой Зеландии.