Санкции против российского госдолга инвесторы сочли слишком мягкими

https://static.news.ru/photo/47bdba36-9eb0-11eb-b035-96000091f725_660.jpg Фото: johnsonderman/flickr.com

Санкции, введённые президентом США Джо Байденом против РФ, являются самыми мягкими действиями, которые американская сторона могла предпринять против российского госдолга. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на опрошенных аналитиков и инвесторов.

Худшие ожидания не оправдались. Новые ограничения не способны потрясти российскую экономику, — цитирует издание инвестиционного директора Aberdeen Standard Investments Виктора Сабо.

По мнению экспертов, все желающие смогут получить доступ к гособлигациям на вторичном рынке. В данный момент инвесторы тоже не спешат избавляться от российских бумаг, так как с середины июня госдолг всё равно можно будет покупать.

Как писал NEWS.ru, введение санкций против суверенного долга России вслед за аналогичным решением США исключили в Евросоюзе (ЕС). Как сообщил дипломатический источник одного из европейских государств в Брюсселе, вопрос о санкциях против госдолга России не стоит на повестке дня институтов ЕС.

15 апреля Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Кроме прочего, США запрещают американским фирмам заниматься прямым приобретением российских долговых обязательств, выпущенных ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти ограничительные меры только повышают градус конфронтации между Россией и США. По её словам, ответ Москвы на такие действия будет неотвратимым.