Сандерс поддержал кандидатуру Байдена в президенты США

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, отказавшийся от участие в президентской гонке, поддержал кандидатуру бывшего соперника Джо Байдена.

Я прошу всех американцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать кандидатуру Байдена , которую я поддерживаю, чтобы обеспечить нашу победу, — отметил политик.

Он сделал это заявление во время виртуального мероприятия в рамках кампании бывшего вице-президента, передаёт издание The Hill.

Сандерс уже заявлял о приостановке участия в президентской гонке после операции на сердце в октябре 2019 года.

Как передавал NEWS.ru, ранее президент Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в попытке не допустить выдвижения в качестве кандидата на президентских выборах Берни Сандерса.