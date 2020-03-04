https://static.news.ru/photo/4dc884a4-5e80-11ea-a692-fa163e074e61_660.jpg Берни Сандерс Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Кандидат на выдвижение в президенты США от Демократической партии, сенатор Берни Сандерс опубликовал видеоролики с критикой своего соперника от демократов Джозеф Байдена и словами поддержки от бывшего президента Соединённых штатов Барака Обамы. Об этом сообщило РИА Новости.

Берни — это тот, у кого есть сила говорить именно то, во что он верит. Великая подлинность, великая страсть и бесстрашие, — говорит Барак Обама в ролике.

Видео с критикой Джозефа Байдена содержат ранние высказывания политика, которые не соответствуют его современным обещаниям. Кроме того, они полностью противоположны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Берни Сандерс уступил почти 30% голосов Джозефу Байдену на праймериз демократов в Южной Каролине. После подсчёта 80% голосов Джозеф Байден получил поддержку 49,2% избирателей.