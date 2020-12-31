Самый массовый убийца в истории США умер в больнице

https://static.news.ru/photo/2f5d77f2-4c2a-11eb-8f6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Американский серийный убийца Сэмюэл Литтл, которого в ФБР признали самым массовым убийцей в истории страны, умер в больнице в штате Калифорния.

Мужчина отбывал на территории штата пожизненное заключение, рассказали в управлении по вопросам исполнения наказаний. Он скончался на 81-м году жизни.

По данным ведомства, преступник болел диабетом и имел проблемы с сердцем. Эксперты не увидели в смерти ничего подозрительного, но точную причину произошедшего ещё предстоит назвать коронеру, передаёт Associated Press.

Литтл отбывал наказание за убийство трёх женщин, однако во время заключения от признался в общей сложности в убийстве 93 женщин в период с 1970 по 2005 год. Мужчина был боксёром и ударами заставлял жертв терять сознание, после чего душил, что позволяло ему избежать явных повреждений на теле погибших. Так как он выбирал в качестве жертв наркоманок и проституток, многие из его убийств не были расследованы должным образом, так как причиной смерти считали передозировку наркотиками или несчастными случаями.

Преступника арестовали в 2012 году и осудили в 2014 году. Его нашли в приюте для бездомных, где его искали за преступления, связанные с наркотиками. После ДНК-теста выяснилось, что он причастен к трём убийствам. За это он получил три пожизненных срока без права на досрочное освобождение. Под арестом он начал признаваться в других убийствах.

В ноябре в Великобритании скончался серийный убийца Питер Сатклифф, более известный как «йоркширский потрошитель». Преступнику было 74 года. Причиной смерти назван коронавирус.

Пожизненно осуждённого привезли в больницу Северного Дарема после заражения тяжёлой формой инфекции. Преступник отказался от лечения и вскоре скончался, писал NEWS.ru.