Крупнейший нефтепровод США перекрыли из-за кибератаки

https://static.news.ru/photo/9b0e1c60-b00f-11eb-bb75-96000091f725_660.jpg Фото: ColPipe/facebook.com

Работа самого крупного в США Колониального трубопровода приостановлена из-за действий хакеров. Об этом сообщается на сайте компании Colonial Pipeline Co.

В сообщении указывается , что «определённые системы» трубопровода превентивно отключили после кибератаки, которая «временно остановила все операции конвейера и затронула некоторые IT-системы».

В Colonial Pipeline отмечают, что к работе по устранению последствий инцидента привлекли подрядчика — «ведущую стороннюю фирму по кибербезопасности». Об атаке хакеров предупредили власти Соединённых Штатов и правоохранительные органы.

Колониальный трубопровод является самым крупным в стране, ежедневно через него проходит порядка 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье США.

Ранее криптобирже Hotbit пришлось приостановить работу из-за действий хакеров. Администрация предупредила пользователей об угрозе утечки личных данных. Злоумышленники хотели получить доступ к кошелькам клиентов, но им не удалось обойти шифрование. После неудачи они удалили базы данных пользователей, но биржа восстановит их из резервных копий. При этом преступники могли завладеть номерами телефонов, адресами электронной почты и информацией об активах клиентов.