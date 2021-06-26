Самый длинный самолёт в мире не получит сертификацию в США до 2023 года

Самый длинный пассажирский самолёт в мире Boeing 777X получит сертификацию от Федерального управления гражданской авиации (FAA) не раньше лета 2023 года. Об этом пишет издание Seattle Times, ссылаясь на письмо авиарегулятора.

Письмо датировано 13 мая текущего года. В нём FAA предупреждает , что компании Boeing следует увеличить число испытательных полётов, поскольку воздушное судно ещё не готово к полноценной эксплуатации.

Технические данные, необходимые для получения сертификата, не достигли того уровня, при котором проект воздушного судна, по-видимому, доработан, и от него можно ожидать соответствия действующим правилам, — говорится в письме.

В этой связи регулятор сообщает, что реальная сертификация лайнера 777Х возможна не ранее чем через два года.

Как отмечает Seattle Times, в этом случае в коммерческую эксплуатацию самолёт можно будет ввести не ранее чем в начале 2024 года. Это на четыре года позже, чем планировали в компании.