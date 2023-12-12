В США назвали российский Су-35 самым боеспособным истребителем MWM: истребитель Су-35 эффективно уничтожает ПВО и авиацию Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-35 ВКС России

Российские Су-35 успешно применяются в зоне спецоперации на Украине и являются самыми боеспособными российскими самолетами, пишет американское издание Military Watch Magazine. Отмечается, что боевая машина активно уничтожает украинские истребители и системы ПВО.

Будучи самым боеспособным российским самолетом, Су-35 сбил десятки боевых машин над украинским небом, <...> что принесло ему больше побед в воздушных боях, чем любому другому истребителю в мире после холодной войны, — отметили в публикации.

Заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, что появление у украинской армии американских истребителей F-16 не станет проблемой для российских войск в зоне СВО. По его словам, ВКС РФ могут противопоставить этим самолетам сразу несколько боевых машин, в частности Су-27 и Су-35.

Ранее сообщалось, что четыре истребителя Су-35С сопровождали самолет Владимира Путина на протяжении всего полета в столицу ОАЭ Абу-Даби. По словам Дмитрия Пескова, экипажи получили специальные разрешения от трех стран, над которыми проходил полет. Минобороны РФ показало кадры подготовки и пролета военных самолетов. Представитель Кремля выразил благодарность тем странам, которые разрешили авиационное сопровождение президентского борта. Их число он не уточнил.