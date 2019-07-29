Пожар вспыхнул на борту гигантского военно-транспортного самолёта ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy во время авиашоу в Висконсине.
Инцидент произошёл в ходе приземления воздушного судна после возгорания жидкости в гидросистеме шасси. Зрители увидели дым ещё на этапе руления, а после остановки самолёта пламя охватило колёса правой стойки.
Пожар удалось оперативно потушить. В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее News.ru писал, что легкомоторный самолёт упал на автостраду А-26, которая соединяет итальянские области Лигурия и Пьемонт рядом с городом Алессандрия. По данным представителей правоохранительных органов, в результате крушения погиб пилот.