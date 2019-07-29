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Российские власти помогут США в работе над режимом нераспространения ядерного оружия в мире. Надежду на это выразил госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, между сторонами «был стратегический диалог», который охватывал «широкий перечень вопросов». Принять участие в этой дискуссии, по его мнению, мог бы и Китай, который «должен быть участником таких...