Самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе В США самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе

Фото: Alejandro MartÃƒÂ­Nez/Keystone Agency/Global Look Press

В американском городе Орландо, штат Флорида, самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе перед взлетом, пишет Telegram-канал SHOT. Сообщается, что на борту авиалайнера было примерно 300 пассажиров.

Уточняется, что у воздушного судна Airbus A330 вспыхнул правый двигатель. Самолет был забит до отказа и направлялся в канадский Торонто. Пассажиров экстренно эвакуировали с помощью надувных трапов, о пострадавших и погибших не сообщается. В настоящее время специалисты пытаются выяснить причины происшествия.

30 января 2025 года канадский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, летевший из города Уичито (штат Канзас), разбился над Вашингтоном. При заходе на посадку в Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана авиалайнер столкнулся с военным вертолетом.

25 декабря самолет Embraer 190, принадлежавший компании Azerbaijan Airlines (AZAL) совершал рейс из Баку в Грозный и разбился неподалеку от города Актау в западной части Казахстана. На борту авиалайнера находилось 67 человек, из них выжило 29, в том числе девять граждан России. Семь россиян погибли.