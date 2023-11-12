Самолет ВВС США упал в Средиземное море Пентагон: самолет ВВС США 10 ноября потерпел крушение в водах Средиземного моря

Фото: Sra Karla Parra/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самолет ВВС США упал в Средиземное море во время тренировочного полета, сообщает Европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM). По его данным, инцидент произошел 10 ноября.

Вечером 10 ноября американский военный самолет, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал, — отмечается в сообщении.

Командование не стало раскрывать информацию о самолете и членах экипажа, а также то, были ли в результате инцидента погибшие или пострадавшие. Причина ЧП устанавливается. В Пентагоне уточнили, что инцидент не связан с какими-либо враждебными действиями. Также в Минобороны США заявили о начале расследования, которое должно установить причины инцидента. В USEUCOM заявили, что Европейское командование «не обладает дополнительными подробностями» этого инцидента, пообещав поделиться ими, как только они станут известны.

Ранее директор управления гражданской авиации Афганистана Гулам Масум сообщил, что американский военный самолет потерпел крушение в стране из-за технических проблем. По его словам, у воздушного судна отказал двигатель. Пилоты пытались посадить самолет ВВС США в аэропорту Шарана, однако им это не удалось. С ними контактировали афганские специалисты, которые направили их на аварийную посадку.