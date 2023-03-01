США перебросили в Европу «самолет Судного дня» «Самолет Судного дня» США приземлился в Исландии

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Самолёт управления и связи Boeing E-6 Mercury

Американский «самолет Судного дня» E-6B Mercury, выполняющий функции воздушного командного пункта ВМС, приземлился в Исландии, сообщило в Twitter Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). Цель переброски самолета, призванного играть ключевую роль в случае ядерной войны, в Пентагоне не уточнили.

Экипаж встретился с послом США в Исландии Кэррин Патман и другими дипломатическими и военными руководителями, — сообщили в EUCOM.

Самолет E-6B Mercury обеспечивает связь со стратегическим и нестратегическим вооружением и используется в том числе для координации субмарин с межконтинентальными баллистическими ракетами. Борт оснащен в том числе системой управления, с помощью которой осуществляется пуск ракет.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «Звезда» предположил, что США могут задействовать «самолет Судного дня» в учениях стратегических сил. По его мнению, такие маневры могут быть попыткой США продемонстрировать России готовность к ответу в случае ядерного удара.

Ранее в Белом доме заявили, что не видят оснований опасаться применения Россией стратегического ядерного оружия. При этом советник президента США Джейк Салливан сообщил об опасениях, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия на Украине.