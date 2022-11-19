Самолет с 53 собаками на борту упал в США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолет, перевозивший 53 собаки из Нового Орлеана в приют в Висконсин упал на поле для гольфа в США. Во время аварийной посадки у воздушного судна оторвались крылья, самолет врезался в дерево и остановился на поле для гольфа, сообщает Washington Post. Он не долетел до аэропорта считанные километры.

После крушения сотрудники гольф-клуба бросились к обломкам, вытащили первого, второго пилота и еще одного человека из самолета, а потом стали доставать переноски с собаками, — говорится в статье.

По словам генерального директора гольф-клуба, его сотрудники около 9 утра стали свидетелями того, как самолет пролетел между деревьями и упал на поле. В результате аварии все члены экипажа и животные выжили, легкие травмы получили три человека и несколько щенков.

Самолет выполнял регулярный рейс Общества защиты животных США, что стало причиной аварии — неизвестно. Сейчас стартовала кампания по поиску дома для спасенных собак. Известно, что одна из них уже нашла новых хозяев.

Ранее в Перу пассажирский самолет столкнулся с грузовиком на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Лимы. В результате столкновения лайнер загорелся, его успели потушить, пассажиров эвакуировали.