Самолет протаранил автомобиль в Техасе

Фото: Nick Wagner/XinHua/Global Look Press

В американском штате Техас произошло ДТП с участием самолета и легкового автомобиля, сообщает «360». По предварительным данным, виновником аварии стал пилот.

Самолет Lancair IV-P Propjet совершил аварийную посадку в аэропорту Аэро-Кантри. При этом летчику не удалось остановить воздушное судно в конце взлетно-посадочной полосы. В результате самолет пробил заграждение и протаранил проезжавшую мимо легковушку.

Погибших в результате ДТП нет. Участники аварии отделались легкими травмами.

Ранее в аэропорту Охотск на территории Хабаровского края едва не произошло столкновение грузового автомобиля и самолета Ан-24, на борту которого находились 32 пассажира и пятеро членов экипажа. Авария могла произойти при взлете, однако капитан вовремя заметил грузовик на взлетно-посадочной полосе. Пилот не допустил столкновения, применив экстренное торможение. В результате инцидента никто не пострадал. Небольшой урон был нанесен технике: у самолета лопнуло шасси.

В Якутии в аэропорту поселка Белая Гора самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» врезался в опору линии электропередачи. В момент аварии на борту находились 14 пассажиров и четверо членов экипажа. Никто из них не пострадал.