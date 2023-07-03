Самолет потерпел крушение в США Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в США

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Легкомоторный самолет потерпел крушение в воскресенье, 2 июля, в американском городе Норт-Миртл-Бич. По меньшей мере один человек погиб, еще один получил повреждения. Об этом сообщает телеканал CNN.

По имеющимся данным, всего на борту находилось четыре человека. О судьбе двух участников полета не сообщается. Пострадавший госпитализирован.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Махачкале потерпел крушение воздушный шар, на борту которого находились люди, пострадали четыре человека. Старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова сообщила, что шар ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале, после чего рухнул. По ее словам, прокуратура по факту произошедшего организовала проверку.

Также сообщалось, что в Республике Коми разбился легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee. Причиной крушения стало то, что он задел провода во время взлета. На борту воздушного судна находились два человека. Оба выжили, но пилот получил травмы.