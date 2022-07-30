Самолет со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на борту покинул авиабазу Эндрюс в США и отправился в турне по Азии. Пелоси должна посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Не исключено, что спикер палаты представителей США нанесёт визит на Тайвань. При этом официального подтверждения поездки политика на Тайвань пока нет.
Отследить маршрут передвижения Пелоси возможно на сайте ресурса Flightradar24.
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Потенциальная поездка политика на Тайвань может стать первым с 1997 года визитом американского представителя высокого ранга. По мнению экспертов, встреча может усугубить растущую напряженность в отношениях США и Китая.
Вашингтон возлагает ответственность за поездку на Пелоси, а Пекин предупреждает о рисках в случае поездки и возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить визита чиновницы.
Издание Global Times ранее отметило, что визит американского представителя на Тайвань грозит стать поводом для большой войны.