Самолет Пелоси вылетел в Азию Самолет спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправился в Азию

Фото: IMAGO/Ting Shen /MediaPunch/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Самолет со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на борту покинул авиабазу Эндрюс в США и отправился в турне по Азии. Пелоси должна посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Не исключено, что спикер палаты представителей США нанесёт визит на Тайвань. При этом официального подтверждения поездки политика на Тайвань пока нет.

Отследить маршрут передвижения Пелоси возможно на сайте ресурса Flightradar24.

https://t.me/nwsru/33659

Потенциальная поездка политика на Тайвань может стать первым с 1997 года визитом американского представителя высокого ранга. По мнению экспертов, встреча может усугубить растущую напряженность в отношениях США и Китая.

Вашингтон возлагает ответственность за поездку на Пелоси, а Пекин предупреждает о рисках в случае поездки и возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить визита чиновницы.

Издание Global Times ранее отметило, что визит американского представителя на Тайвань грозит стать поводом для большой войны.