Самолет Airbus вспыхнул при взлете в аэропорту Чикаго ABC 7: Airbus A320 прервал взлет из-за возгорания двигателя при взлете в Чикаго

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Airbus A320, следовавший в Сиэтл, прервал разгон перед взлетом в Чикаго из-за возгорания двигателя, сообщает ABC 7. Он не успел оторваться от взлетно-посадочной полосы, поэтому был отбуксирован к воротам в сопровождении пожарной бригады.

На борту было 148 пассажиров, никто не пострадал. Их пересадили на другой борт. Причины инцидента озвучены не были.

Ранее самолет авиакомпании Air India вспыхнул во время взлета в Индии. Лайнер Airbus A320 должен был лететь из города Бангалора в Кочи, но прямо во время набора высоты у него загорелся правый двигатель. Пилоты приняли решение экстренно вернуться в аэропорт вылета. Уже на взлетно-посадочной полосе пламя охватило всю деталь, 179 пассажиров были эвакуированы по надувным трапам. Никто не пострадал.

До этого в екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет рейса Екатеринбург — Бишкек переехал техника, который осматривал шасси. По предварительной информации, борт принадлежал компании «Уральские авиалинии». Предполагается, что пилот рейса не дождался сигнала и начал движение. Мужчина выжил, но получил множественные переломы, с которыми был госпитализирован. Весь экипаж самолета отстранили, через три часа по маршруту вылетел другой борт.