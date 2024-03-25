«Сами себя обанкротим»: в США о перспективах нагнать Россию в военной сфере Экс-разведчик Риттер: попытка нагнать Россию в военной сфере обанкротит США

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Соединенные Штаты подвергают себя серьезному риску банкротства, пытаясь нагнать Россию в военной сфере, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, американские власти хотят обновить ядерные силы, сильно отстающие от российских.

Америка смотрит на возрожденные российские стратегические ядерные силы, и мы понимаем: все, что у них есть, превосходит то, что есть у нас. <...> Мы сами себя обанкротим, — уверен Риттер.

Бывший разведчик добавил, что замена устаревших межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III обойдется США в несколько сотен миллиардов долларов. По мнению Риттера, новые вооружения для ядерной триады США будут слишком дорогими. Кроме того, они не будут соответствовать требованиям вооруженных сил.

Риттер признал, что России удалось создать динамичную оборонную промышленность. По его мнению, в этом плане она превосходит все страны НАТО вместе взятые.

Ранее СМИ сообщили, что альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников. Государства сплотились на фоне усиливающегося санкционного давления Запада. Страны поддержали идею многополярного мира, «где владычествовать Америке будет уже не суждено».