Сама не видела: Псаки не знает, есть ли Sputnik и RT в Белом доме

https://static.news.ru/photo/032aeaee-5c3c-11eb-87d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки не обсуждала с Джо Байденом российские СМИ RT и Sputnik. Также она не в курсе, допущены ли они в Белый дом.

По мнению Псаки, RT и Sputnik являются инструментами пропаганды и работают на российское правительство. С президентом Байденом работа этих СМИ не обсуждалась.

Думаю, что вполне обоснованно можно сказать, что это инструмент пропаганды, который работает для российского правительства. Знаю, что кто-то из вас подвергает это сомнению, поднимите руки, я буду счастлива обсудить, но я не говорила об этом с президентом, — сказала пресс-секретарь.

Также она заявила, что не знает, допущены ли российские СМИ в Белый дом.

Я не видела их здесь, — сказала Псаки.

Она пояснила, что введённые из-за коронавируса ограничения не позволяют допустить на брифинги большое количество журналистов. При этом Псаки вспомнила, что когда она работала в Госдепе, сотрудники RT и Sputnik принимали участие в брифингах и тогда «было весело».

Министерство юстиции США в 2017 году внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.

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