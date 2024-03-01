Салон самолета American Airlines заволокло дымом сразу после взлета Aero Inside: на борту самолета American Airlines произошло задымление

Фото: Markus Mainka/imageBROKER.com/Global Look Press

В кабине самолета Airbus A319-100 авиакомпании American Airlines, летевшего 29 февраля рейсом Чикаго — Нью-Йорк, произошло задымление, сообщает портал Aero Inside. Капитан пассажирского лайнера принял решение об экстренном возвращении в аэропорт О’Хара.

Источники портала уточняют, что сигнал о задымлении поступил практически сразу после взлета. Самолет произвел разворот, после чего приземлился в аэропорту Чикаго. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проводит проверку, причины задымления устанавливаются.

Инцидент с самолетом американской авиакомпании также произошел в небе над Денвером. По данным СМИ, у самолета United Airlines, выполнявшего рейс из Сан-Франциско в Бостон, оторвалась часть крыла. Экипаж воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку. Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось об экстренном возвращении в столичный аэропорт Шереметьево пассажирского самолета, направлявшегося из Москвы в Гавану. Спустя час после вылета пятилетнему мальчику стало плохо, экипаж принял решение о возвращении в столицу. Воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Москвы, вновь взлетев после дозаправки.