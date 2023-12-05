Салливан рассказал, когда США перестанут давать оружие Киеву Салливан: США прекратят поставлять оружие Киеву, когда иссякнет финансирование

Фото: МО Украины

Поставки оружия Киеву прекратятся, как только у США закончится финансирование, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, которые цитирует РИА Новости, Вашингтон окажется попросту не в состоянии оказывать поддержку. В связи с этим политик призвал американских конгрессменов поддержать запрос президента США Джо Байдена, чтобы дать Вашингтону возможность продолжать военную поддержку Киева.

Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине, — отметил Салливан.

Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у Соединенных Штатов практически закончились средства и время на помощь Украине. По ее словам, у Вашингтона нет «волшебного источника» финансирования и ресурсы полностью закончатся к концу 2023 года.

До этого сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall соберет и отправит на Украину десятки тысяч снарядов калибра 155 миллиметров по заказу бундесвера. Общая стоимость поставляемых боеприпасов будет равна «трехзначной сумме в миллионах евро». Само рамочное соглашение с Rheinmetall на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов рассчитано до 2029 года.