Салливан: Байден готов на сложные решения для возвращения Грайнер из России

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Бриттни Грайнер

Американская сторона продолжает взаимодействовать с Россией по вопросу освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, сказал советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, президент страны Джо Байден готов пойти на чрезвычайные меры и сложные решения для того, чтобы осужденные в РФ американцы вернулись домой. Национальный лидер, подчеркнул Салливан, четко дал понять, что спортсменку нужно немедленно освободить, передает РИА Новости.

В последние недели администрация Байден — Харрис продолжала взаимодействовать с Россией по всем доступным каналам и предпринимает все усилия, чтобы вернуть домой Бриттни. Президент продемонстрировал, что он готов пойти на экстраординарные шаги и принять трудные решения, чтобы вернуть американцев домой, — сказал советник Байдена по вопросам национальной безопасности.

Как отмечает администрация президента США, Москва получила «серьезное предложение». Однако Вашингтон пока так и не дождался согласия по нему. В США намерены вернуть не только Грайнер, но и Пола Уилана, осужденного на 16 лет за шпионаж.

Химкинский городской суд Московской области признал Грайнер виновной в хранении и контрабанде наркотиков. Ее осудили на девять лет колонии общего режима. Во вторник Мособлсуд оставил приговор без изменений.

Как стало известно ранее, Джо Байден намерен вернуть американскую баскетболистку до выборов в конгресс. Об этом говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков.