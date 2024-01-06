Садовник рассказал, как принц Эндрю неделями «получал массажи» у Эпштейна Принц Эндрю неделями гостил у Эпштейна и получал регулярные массажи

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Британский принц Эндрю неделями оставался в доме Эпштейна во Флориде, рассказал садовник финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними, Хуан Алесси. По его словам, которые цитирует Daily Mail, герцог Йоркский регулярно «получал массажи» от работающих на финансиста девушек.

Принц Эндрю проводил с нами недели, — отметил Алесси.

Супруга принца однажды тоже была в доме финансиста во Флориде, заявил садовник, отметив, что она не оставалась на ночь и «массаж» ей не делали. При этом Алесси подчеркнул, что принц всегда был вежлив, оставлял чаевые и заправлял за собой постель.

Ранее выяснилось, что бывший президент США Билл Клинтон угрожал журналистам, требуя не публиковать материалы о незаконной деятельности Джеффри Эпштейна. Правозащитница Вирджиния Джуффре уточнила, что американский лидер таким образом заступался «за своего хорошего друга».

До этого сообщалось, что Эпштейн, обвиняемый в торговле секс-услугами и связях с несовершеннолетними, мог владеть информацией, которая могла бы навсегда уничтожить шанс на переизбрание экс-президента США Дональда Трампа. Как рассказал брат предпринимателя Марк, голосование могли отменить, если бы покойный рассказал все, что знает о политике, однако подробности не уточняются: сам Марк, по его словам, ничего не знает. Однако он напомнил, что республиканец «так или иначе вращался в кругах Эпштейна», а в 1990-е годы семь раз летал на частном самолете Эпштейна.