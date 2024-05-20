С Майкла Калви сняли судимость за растрату Reuters: ФСИН исключила основателя Baring Vostok Калви из реестра осужденных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Майкл Калви

ФСИН исключила основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из реестра осужденных, с него снята судимость, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ. Сам Калви резюмировал, что это был несправедливый и незаконный приговор.

Я испытываю облегчение от того, что несправедливый и незаконный обвинительный приговор по моему делу наконец был отменен. Расследование против нас было незаконным с самого начала, и оно нанесло значительный ущерб всем участникам. Но я перевернул эту страницу и полон энергии, поскольку сейчас обдумываю следующие шаги в своей жизни, — отметил он.

Уголовное дело в отношении Калви было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, он был акционером ПКБ — компании, которая взяла кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд рублей, при этом долг решили вернуть через отступные, 59,9% акций IFTG. Пакет оценили в 3 млрд рублей, тогда как следствие считает, что реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей. По версии следствия, Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».

В 2020 году Верховный суд изменил меру пресечения Майклу Калви и другим фигурантам дела с домашнего ареста на запрет определенных действий до 12 января 2021 года. На этот период им было запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, посещать банк «Восточный» и ПКБ, получать и отправлять корреспонденцию, а также общаться друг с другом и пользоваться интернетом. Суд объяснил решение об избрании более мягкой меры пресечения «изменением обстоятельств», в том числе онкологическим заболеванием Калви.