Рыжий аллерген: республиканцы и демократы теряют лицо из-за Трампа В Америке идут процессы, над которыми правительство не имеет контроля, а само оно осуществляет акты, на которые у него нет полномочий

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Угрозы, которым подвергается демократия в США из-за внутриполитических баталий, более серьезны, чем те, которые представляет для американского общества международный терроризм, беспокоятся американские политики в очередную годовщину терактов 11 сентября. Алармисты (в основном, естественно, из лагеря демократов) видят такую угрозу в лице бывшего президента Дональда Трампа и сторонников движения MAGA («Cделаем Америку снова великой»). NEWS.ru отслеживает, откуда исходит угроза, казалось бы, незыблемым государственным институтам США.

Это показывает, что демократы видят в Трампе всё нарастающую угрозу и уничтожение его как политической фигуры превратилось для них в сверхзадачу. Лидеров Демпартии беспокоит, что несмотря на то что 45-й президент США сегодня «одной ногой» находится на скамье подсудимых по подозрениям в государственной измене, это только усиливает энергетику его сторонников и их решимость «сделать Америку снова великой» (чему, по мнению сторонников MAGA, как раз демократы и препятствуют).

До физических стычек в конгрессе дело пока не дошло, но словесный «мордобой» достиг такого накала, что политологи всерьез опасаются, что он в любой момент может перерасти в перестрелку — учитывая, что единиц огнестрельного оружия в США больше, чем населения.

Шокирует, что через 21 год после терактов (в Нью-Йорке и Вашингтоне) на институты нашей демократии нападают не международные, а наши внутренние террористы. 6 января 2021 года стало для нашей демократии тем же, чем для нее было 11 сентября 2001-го, — сокрушается, например, сенатор-демократ Марк Уорнер.

Оппоненты Трампа на высшем уровне власти обвиняют его в «сборе, передаче или утрате секретной информации, сокрытии, подчистках или уничтожении документации» и прочих деяниях, подпадающих под определение госизмены согласно американскому Уголовному кодексу.

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Успехи демократов в их попытках ликвидировать Трампа как действующего политика если и есть, то они довольно локальны. А вот неудачи преследуют их по всему фронту. Одной из таких неудач можно считать решение, которое в понедельник приняла судья во Флориде, — назначить специального следователя для проверки материалов, которые ФБР изъяло из дома Трампа в этом штате 8 августа. Этим же решением приостановлено расследование тех же самых документов, которое проводит Министерство юстиции.

Я не вижу никакого вреда в том, чтобы назначить специального следователя. Аргументы против заключаются лишь в том, что это затянет уголовное расследование, — мотивировала судья свое решение.

На первый взгляд может казаться, что судья Эйлин Кэннон поменяла шило на мыло: заменив одну команду следователей на другую. Но это решение является безусловной тактической победой Трампа по двум причинам.

Первая — именно этого решения и добивались его адвокаты. Второе — как известно из романа Франца Кафки «Процесс», если дело невозможно выиграть, его нужно до бесконечности затягивать. Команде юристов Трампа даже не требуется обеспечивать волокиту бесконечно: достаточно дотянуть до момента, когда лидера MAGA зарегистрируют как кандидата в президенты и он автоматически обретет иммунитет от уголовного преследования.

Кэннон тем самым не приняла во внимание аргументы как федеральной прокуратуры, так и Минюста, которые указывали, что в отношении Трампа должны применяться те же юридические процедуры, что и к любому гражданину США, поскольку после окончания срока президентства у того более нет никаких привилегий.

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

Озвученное во Флориде решение вынудило уже вице-президента Камалу Харрис в понедельник заявить, что сторонники Трампа «размывают международный авторитет Соединенных Штатов».

Мы наблюдаем процесс, когда некоторые люди позволяют себе ставить под сомнение сами принципы нашей демократии. Это позор. Это ослабляет нас, — заявила она.

Об охватившей нынешнюю администрацию США трампофобии говорит невиданное за всю историю решение руководства Демпартии финансово поддержать предвыборные кампании некоторых республиканцев (!), которые могли бы составить конкуренцию Трампу в ходе праймериз. Даже некоторые видные демократы сочли, что подобная тактика выходит за все рамки, если не юридические, то во всяком случае этические, так как представляет прямое вмешательство во внутренние дела другой партии.

Союзничество демократов и республиканцев на почве противодействия Трампу только подчеркивает, что происходящие в эти месяцы и недели в США процессы переворачивают с ног на голову все представления о том, как работает политическая система «эталона мировой демократии». Этого не отрицают ни демократы, ни республиканцы. Близкий к последним политолог Марк Левин, например, говорит, что отцы-основатели США переворачиваются в своих могилах от того, что происходит в стране сегодня.

В стране идут процессы, над которыми правительство не имеет контроля, а само оно осуществляет акты, на которые у него нет полномочий. Это и открытие границ для нелегальных иммигрантов, и информационная война в прессе против половины населения Америки, и низведение экономики самых передовых штатов до уровня Северной Кореи. И всё это потому, что горстка людей принуждает нас жить согласно своим идеологическим взглядам на вещи. Это радикально противоречит тому, на чем была основана наша страна,— говорит он.

Фото: Karla Cot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако американист Павел Шариков сказал NEWS.ru, что представителям обеих партий свойственны алармизм и желание преувеличивать драматизм происходящих процессов.

Ужесточение риторики вплоть до каких-то истерических ноток всегда нарастает по мере того, как приближается дата выборов, и нынешняя кампания принципиально ничего нового не показывает. Правда, никогда прежде она не проходила на фоне судебного преследования бывшего президента; это добавляет перца в информационный фон, но не может как-то радикально изменить работу политической машины. Ни демократы, ни республиканцы не заинтересованы в том, чтобы полностью убрать со сцены оппонирующую партию, потому что в этом случае они останутся без объекта для критики, а вся избирательная система США построена на такой борьбе. Поэтому как минимум в течение еще многих электоральных циклов отцы-основатели США могут спать спокойно, построенная ими система сохраняет достаточный запас прочности. Павел Шариков руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН

Чем ближе ноябрьские промежуточные выборы в конгресс, тем более панической становится риторика пока еще имеющих там большинство демократов. Аналитики отмечают при этом, что лидеры Демпартии всё больше уходят в оборону и по сравнению с их выступлениями хотя бы год назад их позиция претерпела качественный сдвиг.

Если вскоре после прихода в Белый дом Джо Байдена демократы выдвигали те или иные программы «перестройки» американской экономики, так или иначе смотрели в будущее, то сегодня вся мощь их пропагандистского арсенала сосредоточилась на огне по одной-единственной мишени — личности Дональда Трампа. Стремительную деградацию политической мысли демократически либерального лагеря США еще более выпукло иллюстрирует даже «аргументация» критиков MAGA, которая местами опускается до уровня «сам дурак».