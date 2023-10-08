Рынок гособлигаций США обвалился до 16-летнего минимума

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Рынок гособлигаций США не выдержал попыток Федеральной резервной системы сбить инфляцию и обвалился до 16-летнего минимума, передает РИА Новости. Предложение ценных бумаг уже превышает спрос. Их стоимость резко упала после того, как доходность по десятилетним облигациям взлетела до пяти процентов.

Это связано с распродажей коротких облигаций на фоне повышения учетной ставки ФРС: новые бумаги дают большую доходность, чем выпущенные ранее. В отдельные дни объемы продаж увеличиваются. От облигаций избавляются не только резиденты, но и держатели из других стран, — объяснил доцент кафедры экономики РАНХиГС Артем Голубев.

Федеральная резервная система агрессивно поднимала ставки на протяжении более 1,5 года, однако инфляция в стране все еще остается «слишком высокой». Инвесторы опасаются, что ФРС продолжит подобную политику и в следующем году. Их настроения, в свою очередь, сказываются на государственном долге США, который в очередной раз обновил рекорд, достигнув $33,442 трлн.

Предыдущий рекорд был побит в середине сентября. При этом законодательно установленный потолок госдолга в $31,4 трлн превысили еще в январе 2023 года. Минфин уже задействовал чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций.