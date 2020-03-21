Больницы, особенно те, которые находятся в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса штатах, могут закрыться из-за отсутствия финансовой поддержки и других проблем.
Без поддержки больницы могут прекратить свою деятельность в течение нескольких недель,
Руководство американской ассоциации больниц сообщило о том, что правительство призвало отдать приоритет в распределении ресурсов медицинских учреждений пациентам, заражённым коронавирусом, тогда как прибыль больнице приносят в основном несрочные операции.
Помимо этого, в больницах сталкиваются с трудностями при закупке важных предметов, таких как дополнительные больничные места или средства защиты. Новые закупки приходится делать постоянно, а в кредит их невозможно приобрести.
Президент США Дональд Трамп считает, что, если бы Китай вовремя предупредил о вспышке коронавируса, то у Соединённых Штатов было бы больше времени на подготовку к пандемии. Американский лидер добавил, что в КНР должны были это сделать на два-три месяца раньше, писал NEWS.ru.
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