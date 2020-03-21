https://static.news.ru/photo/4d6f2860-6be0-11ea-ae1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Yehua/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Больницы, особенно те, которые находятся в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса штатах, могут закрыться из-за отсутствия финансовой поддержки и других проблем.

Без поддержки больницы могут прекратить свою деятельность в течение нескольких недель, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Руководство американской ассоциации больниц сообщило о том, что правительство призвало отдать приоритет в распределении ресурсов медицинских учреждений пациентам, заражённым коронавирусом, тогда как прибыль больнице приносят в основном несрочные операции.

Помимо этого, в больницах сталкиваются с трудностями при закупке важных предметов, таких как дополнительные больничные места или средства защиты. Новые закупки приходится делать постоянно, а в кредит их невозможно приобрести.

Президент США Дональд Трамп считает, что, если бы Китай вовремя предупредил о вспышке коронавируса, то у Соединённых Штатов было бы больше времени на подготовку к пандемии. Американский лидер добавил, что в КНР должны были это сделать на два-три месяца раньше, писал NEWS.ru.