Рябков предупредил США о «вьетнамских граблях» на Украине Рябков: США могут наступить на «вьетнамские грабли» на Украине

Фото: Consolidated Howard C. Breedlove/U.S._Army/Global Look Press

Война во Вьетнаме

США могут наступить на «вьетнамские грабли» на Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, успешное завершение специальной военной операции является решающей предпосылкой для того, чтобы в Вашингтоне «скорректировали свое мышление». Он напомнил, что в 1970-х годах жизнь заставила Вашингтон признать противника равным себе, пусть и на короткий период.

Американцам придется снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли, — сказал дипломат.

Ранее Рябков заявил, что перспектива улучшения отношений Москвы и Вашингтона не просматривается. По его словам, не имеет значения, кто победит на президентских выборах в США и у кого в конгрессе будет преимущество.

Вместе с этим, заявил он, Вашингтон продолжает вести гибридную войну против Москвы, стремясь нанести ей стратегическое поражение. Для достижения своих целей США используют Украину. Также правительство США демонстрирует усиливающуюся нацеленность на организацию смуты внутри России.

Между тем заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Белый дом заинтересован в обсуждении с Кремлем вопросов, касающихся ядерной сферы, и исходит из того, что Москве известна позиция Вашингтона. Она добавила, что позиция Вашингтона не изменилась.