Русскоговорящих участниц беспорядков в Вашингтоне отпустили

https://static.news.ru/photo/f158f2e0-526b-11eb-8f21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Полиция Вашингтона отпустила русскоговорящую уроженку Молдавии и её 54-летнюю мать. Ранее они были задержаны как участницы беспорядков в столице США.

Кристина Малимон и её родительница проникли на территорию Капитолия. Правоохранители требовали от них, чтобы они покинули здание конгресса. Однако сделать это женщины отказались. В итоге их задержали за неподчинение сотрудникам полиции.

Столичный суд уже назначил дату разбирательства. Процесс состоится в июне. Обвиняемые уроженки Молдавии отрицают свою вину. Гражданкам предписано покинуть город в рамках условий освобождения, сообщает ОРВ.

6 января сторонники действующего президента США ворвались в здание Капитолия, где конгрессмены занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победил Джо Байден. Заседание было прервано, часть конгрессменов была эвакуирована. В результате беспорядков погибли пять человек. После восстановления порядка заседание было возобновлено и конгрессмены утвердили победу Байдена.

Как писал NEWS.ru, избранный президент США Джо Байден назвал нападавших на Капитолий доморощенными террористами. Он потребовал от силовиков масштабного расследования случившегося. Политик считает, что протестующие должны быть привлечены к ответственности.