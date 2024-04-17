«Русские превосходят»: генерал ВС США заявил о тяжелой ситуации для ВСУ Генерал Браун заявил о превосходстве России над Украиной в зоне СВО

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины находятся в тяжелой ситуации в зоне проведения спецоперации, заявил во время выступления перед палатой представителей конгресса председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун. По его словам, которые приводит Bloomberg, сегодня Россия превосходит противника.

Украина сейчас находится в тяжелой ситуации на поле боя. Будь то боеприпасы, транспортные средства или платформы — русские превосходят [украинцев], — отметил Браун.

Генерал добавил, что США должны одобрить новый пакет помощи Киеву. В противном случае, считает Браун, Украину могут ждать «ужасные последствия».

Ранее высокопоставленные офицеры украинской армии на условиях анонимности сообщили Politico, что линия обороны может обвалиться этим летом из-за преимущества российских войск. По их словам, Вооруженные силы РФ имеют преимущество в численности войск и вооружении, поэтому смогут «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках». Офицеры при этом отметили, что рассчитывать на вероятные ошибки России — это не стратегия.

Собеседники издания встревожены тем, что решимость ВСУ сопротивляться ослабнет, а моральный дух солдат будет подорван из-за острой нехватки припасов. Politico отмечает, что на Украине фактически не осталось тех, кто готов идти сражаться на передовую.