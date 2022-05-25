Русские дети не пострадали при стрельбе в начальной школе Техаса Генконсул РФ Захаров: русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в техасской школе

Фото Twitter

Русскоговорящие дети не пострадали в результате стрельбы, произошедшей 24 мая в одной из начальных школ американского штата Техас. Данные полиции РИА Новости привёл генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

Говорили с управлением полиции Ювальде. Данных о том, что пострадали русскоговорящие дети, нет, — сказал российский дипломат.

Ранее сообщалось, что во вторник, 24 мая, 18-летний житель города Ювальде штата Техас открыл стрельбу в начальной школе города. В результате погибли 18 детей и трое взрослых.

Это второе массовое убийство, произошедшее в США за последние 10 дней. 14 мая другой 18-летний юноша в городе Буффало, штат Нью-Йорк, расстрелял 10 человек в продуктовом супермаркете. По мнению полиции, он руководствовался мотивами расовой ненависти.