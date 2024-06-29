Русская звезда турниров по пощечинам «вырубил» поляка в США KP.RU: чемпион по пощечинам Василий Камоцкий отправил в нокаут поляка Камила

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Русская звезда турниров по пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий «вырубил» поляка Камила по кличке «Полярный медведь». Чемпион дебютировал в лиге президента UFC Даны Уайта Power Slap и одержал победу в первом раунде, информирует KP.RU.

Пельмень в детстве занимался боксом в одной секции с Петром Яном, который теперь боец ММА, — говорится в публикации.

Также он является фермером, держит свиней и болеет за «Спартак». «Пельмень» помнит вратарей Собольча Шафара и Абдельилу Баги. Спортсмен выступает в весовой категории от 130 кг. Камоцкий выступал на шоу «Каменные лица». Ему удалось накопить на комбайн 6 млн рублей.

По данным издания, правила в пощечинах таковы: нужно сказать, какой рукой бьешь и на какой счет. Подняв «боевую», необходимо показать три и ударить. Если участник использует левую — будет засчитан фол. То же самое произойдет, если боец предупредит бить на три, но ударит на два или на четыре.

Ранее украинский боксер Александр Усик сообщил об отказе от пояса Международной боксерской федерации (IBF). Спортсмен обладал титулом с 2021 года. Усик не смог защитить пояс с хорватом Филипом Хрговичем. Новым временным чемпионом IBF стал англичанин Даниель Дюбуа.