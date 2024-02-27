«Русская тактика»: в США опубликовали доклад о российской военной доктрине Сухопутные войска США подготовили доклад о ВС РФ и российской военной доктрине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сухопутные войска США опубликовали доклад о Вооруженных силах РФ и их предполагаемой тактике в случае масштабного конфликта. Документ насчитывает 208 страниц, при этом в нем не уделяется внимание специальной военной операции на Украине.

Доклад носит название «Русская тактика». В нем описывается «тактика России для использования в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров». В своей работе авторы акцентировали внимание на сухопутных войсках и тактических операциях в наступлении, обороне и смежных областях. По их словам, документ служит основой для понимая того, как российские военные действуют в тактических операциях. Создатели доклада также уверяют, что их детище содержит «российские тактические концепции», применяемые на тренировках, в рамках учений, а также непосредственно в крупномасштабных операциях.

При этом подчеркивается, что боевые действия на Украине доклад не отражает, так как для определения расстановки сил и влияния ситуации на военную доктрину в целом потребуется «некоторое время». Документ распространяется в социальных сетях американских сухопутных войск с подписью «Знаешь ли ты своего врага?»

Ранее немецкое издание Bild писало о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, эскалация ожидалась в феврале 2024 года с началом активного наступления России на Украине.

В этой связи ирландский журналист Чей Боуз указывал, что генералы западных стран не осознают всей серьезности своих заявлений о войне с Россией и Китаем. По его словам, если лидеры Североатлантического альянса все же начнут эту войну, то быстро поймут, что в ней невозможно победить, «не испепелив планету».