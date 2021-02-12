Руководство Twitter и Facebook могут выступить на слушаниях о дезинформации

Руководство крупнейших социальных сетей Facebook и Twitter могут в марте 2021 года дать показания в Палате представителей Конгресса США о том, как принадлежащие им порталы противостоят распространению опасной информации. По предварительным данным, мероприятие пройдёт в комитете по энергетике и торговле.
Ведомство занимается изучением действий администраций обоих сайтов по борьбе с двумя типами контента: дезинформации о новой коронавирусной инфекции (COVID-19), исходящей от приверженцев антипрививочного движения, а также постов с записями насилия на фоне январских беспорядков в Капитолии. Конкретные вопросы, которые могут затронуть, пока неизвестны,