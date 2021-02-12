Руководство Twitter и Facebook могут выступить на слушаниях о дезинформации

Помощник прокурора в американском штате Флорида Дэвид Каннади заявил, что республиканцы рискуют будущим своей партии, если вновь оправдают экс-президента Дональда Трампа. По его словам, избиратели, встревоженные доказательствами с суда по импичменту, на следующих выборах «накажут» республиканцев.

Процесс импичмента — это «звоночек», который нужен сейчас. Сенаторы, которые игнорируют доказательства и планируют поддержать Трампа, будут наказаны во время избирательного процесса, — отметил Каннади в беседе с РИА Новости....