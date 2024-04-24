Руководство TikTok отреагировало на закон США о возможном запрете соцсети TikTok считает незаконным решение США о возможной блокировке соцсети

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Руководство TikTok считает неконституционным решение властей США о подписании закона, на основе которого соцсеть может быть заблокирована на территории страны, сообщили в компании в Twitter (X). Речь идет о документе, который обязывает соцсеть передать права собственности. Он также предполагает возможность ее полного запрета для американских пользователей в случае отказа от выполнения ультиматума.

Закон о запрете TikTok является неконституционным и мы будем оспаривать его в суде, — указано в сообщении.

В компании добавили, что все факты и законы на стороне соцсети, и напомнили, что до этого TikTok инвестировала миллиарды долларов, чтобы выполнить требования властей США об обеспечении безопасности данных пользователей. Кроме того, в TikTok подчеркнули, что в случае блокировки ресурса 170 млн американцев фактически лишатся права голоса.

Ранее издание The Verge сообщило, что президент США Джо Байден подписал закон о TikTok, одобренный двумя палатам конгресса. Согласно ему, владельцы соцсети должны продать американскую долю платформы в течение девяти месяцев. Если требование не будет выполнено, то США теперь имеют законное право на блокировку ресурса, а Apple и Google будут вынуждены удалить приложение.