18 декабря объявили в Нью-Йорке днём рэпера DMX

https://static.news.ru/photo/a80b9710-a67f-11eb-a744-96000091f725_660.jpg Эрл Симмонс, известный как DMX Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Власти штата Нью-Йорк объявили 18 декабря днём недавно умершего рэпера DMX (Эрла Симмонса). Запись заседания сената опубликовал портал HipHopDX в социальной сети Twitter.

NYS Senate has declared DMX's birthday, December 18th, "Earl DMX Simmons Day" pic.twitter.com/xxpDv8Iktl — HipHopDX (@HipHopDX) April 25, 2021

18 декабря — день рождения музыканта, и теперь дата носит название «Earl „DMX“ Simmons Day» (День Эрла «DMX» Симмонса). Объявление чиновники сделали 25 апреля во время поминальной службы, посвящённой звезде.

Исполнитель ушёл из жизни 9 апреля 2021 года в возрасте 50 лет. За несколько дней до этого его доставили в больницу после сердечного приступа, вызванного, вероятно, передозировкой наркотических средств. После смерти рэпера резко выросло количество онлайн-прослушиваний его треков. С 9 по 10 апреля число стримов песен составляло 75,7 млн, а с 7 по 8 апреля — 7,36 млн раз.

Ранее сообщалось, что американского рэпера Лейтана Иколса, известного как Lil Mosey, объявили в розыск после того, как он не пришёл в суд по делу об изнасиловании. Несколькими неделями ранее 19-летнего музыканта обвинили в изнасиловании второй степени тяжести. Предполагаемая пострадавшая рассказала, что вместе с подругой отдыхала в загородном доме Иколса, где музыкант и ещё один мужчина изнасиловали их.