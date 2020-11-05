Руководитель Пентагона подготовил прошение об отставке

Глава Министерства обороны США Марк Эспер подготовил заявление об отставке. Подобные прошения без указания даты нередки в Соединённых Штатах в период смены президента, однако в ситуации с руководителем Пентагона всё действительно может закончиться отставкой.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп собирался уволить глав ФБР, ЦРУ и Пентагона в случае переизбрания. Об этом сообщали американские СМИ со ссылкой на источники перед выборами. Трамп считает силовой блок недостаточно лояльным себе и уже избавился бы от неугодных чиновников, если бы не грядущее голосование, накануне которого не принято совершать перестановки в высших эшелонах власти.