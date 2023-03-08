Россию в США назвали крупнейшей киберугрозой Разведка США назвала Россию крупнейшей киберугрозой

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Американская разведка подготовила ежегодный доклад, в котором назвала Россию крупнейшей киберугрозой для США. По мнению авторов документа, Москва уделяет повышенное внимание совершенствованию возможностей для атак на объекты критической инфраструктуры на Западе, сообщает РИА Новости.

Несмотря на то что ее киберактивность в ходе конфликта на Украине отставала от интенсивности и результативности, какие мы ожидали, Россия останется ключевой киберугрозой, — подчеркнули авторы доклада.

Они считают, что Россия оттачивает и применяет кибервозможности для шпионажа, «операций влияния» и наступательных действий. В том числе речь идет о совершенствовании возможностей для атак критической инфраструктуры. При этом в разведке утверждают, что Россия рассматривает кибервмешательства в качестве внешнеполитического инструмента, который позволяет влиять «на принятие решений в зарубежных странах».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты считают Китай самой масштабной угрозой в цифровом пространстве, а также единственной страной, стремящейся поменять мировой порядок. В проекте новой стратегии национальной кибербезопасности США указано, что КНР намерена распространить свое видение «цифрового авторитаризма» на глобальную сеть.