Россию обвинили в причастности к случаям «гаванского синдрома» CBS: США имеют «доказательства» причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»

Фото: Jens Kalaene/dpa /Global Look Press

Телеканал CBS News сообщил, что есть доказательства, согласно которым российские спецслужбы имеют отношение к случаям «гаванского синдрома», из-за которого американские дипломаты ощущали необъяснимые тошноту и головную боль. По словам журналистов, речь идет о письмах представителей Совбеза РФ, которые якобы дают возможность прийти к такому выводу.

Представители СМИ поговорили на эту тему с экс-руководителем следствия Пентагона по случаям «гаванского синдрома» Грэгом Эдгрином. Согласно версии телеканала, в 2021 году Вьетнаму передали «уникальную технологию, имеющуюся только у РФ».

Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук, — подчеркнул Эдгрин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что американская разведка и руководство ЦРУ намеренно вводили в заблуждение мировое сообщество из-за якобы причастности РФ к «гаванскому синдрому». Так дипломат прокомментировала статью газеты The Washington Post о том, что неожиданные головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом у американских должностных лиц в заграничных командировках не были связаны с действиями «иностранных противников», включая Россию.